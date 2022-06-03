Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Азербайджан
Футбол. Лига наций
19:00
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Хорватия
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Дания
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Словакия
Футбол. Лига наций
21:45
Лихтенштейн
Молдавия
Хоккей. НХЛ
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Эдмонтон
40
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
20Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Украинского Макгрегора» заподозрили в обмане перед дебютом в UFC

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Можаров объяснил, почему в преддверии его субботнего дебюта в UFC возникла путаница с его профессиональным рекордом.

Наверх
Источник: Соцсети Можарова

Незадолго до этого авторитетный портал Sherdog изменил рекорд Можарова с 25−7 на 21−12. В ответ на резонансную новость спортсмен признался, что многие свои бои проводил в Китае, где поединки часто не добавлялись в резюме бойцов.

«В начале карьеры я дрался даже не в смешанных единоборствах, а провел несколько полупрофессиональных боев. Не знал, что они будут записаны в мой рекорд. Раньше я выступал под моим именем, но затем у меня появился отчим и я поменял фамилию и имя. Так что возникла небольшая путаница… Однако в настоящий момент я сосредоточен на боях, а не на рекорде. Статистика вообще мало что значит для меня», — цитирует Можарова MMAJunkie.

В субботу, 4 июня, Можаров проведет поединок против Алонсо Менифилда на турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США).

 'Кровь залила бассейн': как мордобой ватерполистов СССР и Венгрии шокировал мир
Американцы травят Овечкина и унижают себя
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь