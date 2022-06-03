«Украинского Макгрегора» заподозрили в обмане перед дебютом в UFC

Незадолго до этого авторитетный портал Sherdog изменил рекорд Можарова с 25−7 на 21−12. В ответ на резонансную новость спортсмен признался, что многие свои бои проводил в Китае, где поединки часто не добавлялись в резюме бойцов.

«В начале карьеры я дрался даже не в смешанных единоборствах, а провел несколько полупрофессиональных боев. Не знал, что они будут записаны в мой рекорд. Раньше я выступал под моим именем, но затем у меня появился отчим и я поменял фамилию и имя. Так что возникла небольшая путаница… Однако в настоящий момент я сосредоточен на боях, а не на рекорде. Статистика вообще мало что значит для меня», — цитирует Можарова MMAJunkie.