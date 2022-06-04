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23:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый татарин в UFC успешно дебютировал в промоушене Дэйны Уайта

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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На турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) отечественный спортсмен одолел грека Андреаса Михайлидиса единогласным решением судей. Это 19-й триумф Фахретдинова в профессиональных ММА при одном поражении.

Напомним, что в главном событии вечера россиянин Александр Волков проведет бой против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.

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