Первый татарин в UFC успешно дебютировал в промоушене Дэйны Уайта
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Россиянин Ринат Фахретдинов одержал победу в дебютном поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
На турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) отечественный спортсмен одолел грека Андреаса Михайлидиса единогласным решением судей. Это 19-й триумф Фахретдинова в профессиональных ММА при одном поражении.
Напомним, что в главном событии вечера россиянин Александр Волков проведет бой против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка.