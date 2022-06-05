Нокаут в первом раунде: «украинский Макгрегор» провалил дебют в UFC
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Можаров неудачно дебютировал в UFC.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Можаров неудачно дебютировал в UFC.
На турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) Можаров (22−12) уступил американцу Алонсо Менифилду (12−3). Он был забит в партере за несколько секунд до окончания первого раунда.
Отметим, что в главном событии вечера октагон разделят тяжеловесы, Александр Волков (Россия) и Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам).