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00:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нокаут в первом раунде: «украинский Макгрегор» провалил дебют в UFC

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Украинский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Можаров неудачно дебютировал в UFC.

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На турнире UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасе (США) Можаров (22−12) уступил американцу Алонсо Менифилду (12−3). Он был забит в партере за несколько секунд до окончания первого раунда.

Отметим, что в главном событии вечера октагон разделят тяжеловесы, Александр Волков (Россия) и Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам).

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