Российский тяжеловес Волков победил Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
ТАСС, 5 июня. Россиянин Александр Волков победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир UFC Vegas 56 прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Россиянин победил соперника техническим нокаутом в первом раунде. Бой Волков — Розенстрайк был главным на турнире.
Секундантами россиянина в поединке были бывший чемпион UFC Олег Тактаров и бывший боец организации американец Тики Госн.
Волкову 33 года. Он провел 45 поединков в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. На счету 34-летнего Розенстрайка 12 побед и четыре поражения.
В соглавном бою турнира россиянин Мовсар Евлоев победил единогласным решением судей американца Дэна Иге в полулегком весе. В активе Евлоева 16 побед и ни одного поражения в ММА.