Российский тяжеловес Волков победил Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе

ТАСС, 5 июня. Россиянин Александр Волков победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир UFC Vegas 56 прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Россиянин победил соперника техническим нокаутом в первом раунде. Бой Волков — Розенстрайк был главным на турнире.

Секундантами россиянина в поединке были бывший чемпион UFC Олег Тактаров и бывший боец организации американец Тики Госн.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/INMzPsjpERw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Волкову 33 года. Он провел 45 поединков в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. На счету 34-летнего Розенстрайка 12 побед и четыре поражения.