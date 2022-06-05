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09:23 (мск), источник: ТАСС

Российский тяжеловес Волков победил Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 июня. Россиянин Александр Волков победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе. Турнир UFC Vegas 56 прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Россиянин победил соперника техническим нокаутом в первом раунде. Бой Волков — Розенстрайк был главным на турнире.

Секундантами россиянина в поединке были бывший чемпион UFC Олег Тактаров и бывший боец организации американец Тики Госн.

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Волкову 33 года. Он провел 45 поединков в смешанных единоборствах (ММА), в которых одержал 35 побед и потерпел 10 поражений. На счету 34-летнего Розенстрайка 12 побед и четыре поражения.

В соглавном бою турнира россиянин Мовсар Евлоев победил единогласным решением судей американца Дэна Иге в полулегком весе. В активе Евлоева 16 побед и ни одного поражения в ММА.

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