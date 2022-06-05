Вот это Волков! Александр снес суринамского нокаутера в первом раунде

19 марта Александр Волков потерпел сокрушительное поражение — на турнире UFC в Лондоне. Том Аспиналл был лучше в ударке (пусть и упал в нокдаун), а в партере — гораздо лучше, финишировав лучшего российского тяжа болевым на руку. Волков не планировал биться уже в июне, но Марчин Тыбура был вынужден сняться с поединка против Жаирзиньо Розенструйка, UFC очень попросили (как рассказал «СЭ» тренер Волкова — Тарас Кияшко) попросили выйти на замену, и Александр согласился.

Волков немного изменил подготовку. В Москве он тренировался лишь неделю, а в оставшееся время работал в Кисловодске (три недели) и в Калифорнии (две недели). Изменился и состав угла. Кияшко не полетел в Америку из-за отсутствия визы, и секундантами Александра стали Кенни Джонсон из зала Black House (он, впрочем, далеко не новичок в углу Драго), бывший боец UFC и Strikeforce, менеджер Ти Джея Диллашоу и друг Даны Уайта Тики Госн, а также Олег Тактаров, первый российский чемпион UFC. Кто-то скажет, что Тактаров — не чемпион, а лишь победитель турнира UFC 6. Но два года назад люди, стоявшие у истоков UFC, — Арт Дэйви и Боб Мейровитц — заявили «СЭ» и журналисту Александру Лютикову, что Тактаров никто иной как чемпион. Первый российский чемпион UFC.

О том, что Тактаров будет секундировать Волкова, стало известно в день боя. На этом же турнире Олег Николаевич был угловым у Рината Фахретдинова, который победил единогласным решением судей Андреаса Михайлидиса.

Розенструйк пришел в ММА из кикбоксинга. В UFC подписался в 2019-м и выиграл четыре боя подряд, все — нокаутами. В мае 2020-го Франсис Нганну снес суринамца за 20 секунд, после чего Жаирзиньо (родители так назвали его в честь лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу 1970 года) провел четыре боя: проиграл решениями Сирилу Гану и Кертису Блейдсу и победил нокаутами Джуниора дос Сантоса и Аугусто Сакаи.

Соперник — не подарок, но Волков одержал довольно быструю победу — свою самую быструю победу в UFC. Александр активно начал бой — с двух киков в корпус. Москвич завладел центром октагона, суринамец же искал момент для удара. Этот момент настал, когда Розенструйк поймал ногу Волкова и полетел вперед с размашистыми ударами. За Александра стало страшно, но он вышел из непростой ситуации невредимый — даже выкинул удар в ответ (меткий или нет — надо посмотреть на повторе). А вскоре бой закончился: Волков нанес великолепный правый прямой, Розенструйк поплыл, Александр начал его добивать, и рефери Херб Дин остановил поединок. Ранняя остановка, ведь Жаирзиньо сразу поднялся? Вряд ли. Дин сохранил здоровье бойца, ситуация для Розенструйка была критической.

«Рад, вернуться на победную тропу, готов к следующему вызову, — сказал Волков в октагон-интервью. — Передаю привет Москве, моей семье, моей команде, которая не смогла получить визы. Надеюсь, теперь я буду идти только вперед. Остановка? Чувствовал, что смогу финишировать его, даже если бы рефери не остановил в тот момент. Потому что он был в отключке, и только после остановки пришел в себя. Я видел, что он зажат у сетки, и готовился добить и нокаутировать его. Я готов к вызовам, готов подраться в короткие сроки, если будет хороший бой. В любом случае, я здесь, в США, и готов к вызовам в любой момент».

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