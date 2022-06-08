Чемпионка UFC Шевченко высказалась о причинах поражения Яна в реванше со Стерлингом

«Я думаю, что здесь роль сыграло большое скопление факторов, в том числе эмоциональное волнение из-за того, что его секунданты не смогли выехать и не были в его углу. Не зная картину полностью, сложно выдавать какие-либо мнения, но я, как и раньше, считаю, что Пётр — очень интересный, яркий боец, и за его поединками всегда очень интересно наблюдать. Я уверена на все сто процентов, что он вернётся и покажет ещё множество ярких боев. Он будет драться за титул ещё раз и сделает всё наилучшим образом. Я в этом не сомневаюсь», — сказала Шевченко в интервью журналисту Игорю Лазорину.