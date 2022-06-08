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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец ММА избил мужчину за поцелуй в торговом центре Махачкалы

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов заявил «Матч ТВ», что драка с его участием в одном из торговых центров Дагестана произошла месяц назад из-за поцелуя в общественном месте, а конфликт был улажен в тот же день.

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В среду СМИ распространили видео инцидента. Спортсмен сделал замечание целующейся на эскалаторе паре, что привело к потасовке, в результате которой боец отправил оппонента в нокаут. Отмечается, что первым нанес удар пострадавший мужчина.

«На самом деле это случилось где-то месяц назад. Не знаю, почему видео сегодня распространили. Мы пообщались с этим парнем, поговорили: я сказал, что мой последний удар был лишний, он сказал, что погорячился, когда с девушкой на эскалаторе целовался. Извинения друг другу принесли, можно сказать. Я хотел ему просто замечание сделать — в Махачкале все равно есть свои какие-то негласные законы, своя мораль. В Москве, допустим, такое допустимо, у нас — нет», — отметил Магомедов.

На профессиональном уровне боец провел восемь поединков и во всех одержал победы.

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