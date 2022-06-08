Боец ММА избил мужчину за поцелуй в торговом центре Махачкалы

«На самом деле это случилось где-то месяц назад. Не знаю, почему видео сегодня распространили. Мы пообщались с этим парнем, поговорили: я сказал, что мой последний удар был лишний, он сказал, что погорячился, когда с девушкой на эскалаторе целовался. Извинения друг другу принесли, можно сказать. Я хотел ему просто замечание сделать — в Махачкале все равно есть свои какие-то негласные законы, своя мораль. В Москве, допустим, такое допустимо, у нас — нет», — отметил Магомедов.