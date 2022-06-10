Глава UFC назвал возможного следующего соперника Макгрегора

По мнению функционера, такой поединок был бы отличным вариантом для возвращения ирландца в UFC. «Посмотрим, какой будет ситуация, когда вернется Конор, но это именно тот бой, который я бы хотел организовать. Сейчас Конор на восьмой строчке в рейтинге, Чендлер — пятый, так что в этом поединке точно есть смысл», — заявил Уайт.