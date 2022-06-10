Глава UFC назвал возможного следующего соперника Макгрегора

По мнению функционера, такой поединок был бы отличным вариантом для возвращения ирландца в UFC. «Посмотрим, какой будет ситуация, когда вернется Конор, но это именно тот бой, который я бы хотел организовать. Сейчас Конор на восьмой строчке в рейтинге, Чендлер — пятый, так что в этом поединке точно есть смысл», — заявил Уайт.
Функционер также назвал возможные сроки возвращения Макгрегора. По его словам, бой с участием ирландца может состояться в конце 2022-го или начале 2023 года.
Бывший чемпион UFC Макгрегор не дрался с лета 2021-го. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. В концовке первого раунда он получил перелом ноги.