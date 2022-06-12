Текущие события
Футбол. Лига наций
16:00
Северная Ирландия
Кипр
Футбол. Лига наций
19:00
Норвегия
Швеция
Футбол. Лига наций
19:00
Северная Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Сан-Марино
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
11:05 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Эмеев проиграл австралийцу Маддалене на турнире UFC

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 12 июня. Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев проиграл австралийцу Джеку Маддалене на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Эмеев потерпел шестое поражение в профессиональной карьере, он проиграл во втором поединке кряду. На счету 35-летнего бойца 20 побед. Маддалене 25 лет, он одержал 12-ю победу при двух поражениях.

 "Убивают фигурное катание. Все это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек"
Американский журналист заявил, что Тутберидзе хочет тренировать в США
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь