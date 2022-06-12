Российский боец Эмеев проиграл австралийцу Маддалене на турнире UFC
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
ТАСС, 12 июня. Российский боец смешанного стиля Рамазан Эмеев проиграл австралийцу Джеку Маддалене на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре.
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Эмеев потерпел шестое поражение в профессиональной карьере, он проиграл во втором поединке кряду. На счету 35-летнего бойца 20 побед. Маддалене 25 лет, он одержал 12-ю победу при двух поражениях.