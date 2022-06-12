Тейшейра и Прохазка устроили бой года, а Шевченко чуть не проиграла

Пока что лучший бой в году

Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе оправдал все ожидания. 42-летний бразилец Гловер Тейшейра яростно защищал свой пояс от дерзкого 29-летнего чеха Иржи Прохазки. Практически никто не сомневался, что этот бой дойдет до судейского решения. Самыми популярными ставками были — победа Прохазки нокаутом или выигрыш Тейшейры сабмишеном. В итоге все завершилось совершенно не так, как предполагали эксперты и фанаты.

Этот поединок был похож на американские горки, инициатива переходила от одного бойца к другому. На протяжении почти пяти раундов спортсмены поочередно жестко избивали друг друга. Неоднократно были моменты, когда Тейшейра выходил на удушающий прием, а через несколько секунд Прохазка начинал вдалбливать удары в голову чемпиона. Но в следующем моменте бразилец вновь показывал характер и уже сам начинал избивать претендента. И так происходило 24,5 минуты.

Пятый раунд выдался самым эмоциональным. Удивительно, но 42-летний Тейшейра выглядел свежее. И у него был реальный шанс одержать победу нокаутом. В середине раунда он несколько раз послал в нокдаун претендента, но чех показал, что умеет держать удар. И вот, когда казалось, что Гловер идет к победе, Прохазка сломал систему. За 28 секунд до финальной сирены он вышел на удушающий прием и заставил сдаться Тейшейру. Для бразильца это первое поражение сабмишеном за 20-летнюю карьеру!

Однозначно, на данный момент этот поединок является главным претендентом на «Бой года». Тейшейра нанес 159 точных ударов (111 акцентированных), а Прохазка — 157 (120 акцентированных). Также на счету бразильца пять тейкдаунов.

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Шевченко на грани поражения

Во втором по значимости поединке турнира чемпионка наилегчайшего веса Валентина Шевченко со скрипом победила Тайлу Сантос. Бразильянка, занимающая пятую строчку рейтинга, навязала лучшей девушке из мира ММА серьезную конкуренцию и даже могла победить.

Сантос чаще всего побеждает нокаутами, но в бою против Валентины она выбрала тактику борьбы. И это работало. Сантос трижды пыталась провести сабмишен, но Шевченко вытерпела все неприятные моменты. В стойке же представительница Киргизии была заметно лучше претендентки. Она нанесла 234 точных удара, а пропустила всего 128. Бой продлился все пять раундов и завершился раздельным решением судей в пользу действующей чемпионки.

Валентина одержала девятую победу кряду, но результат поединка против Сантос — серьезный звоночек. Теперь бразильянка захочет взять реванш. Если учитывать, что ей всего 28 лет, то можно не сомневаться, что из Тайлы может вырасти большая звезда.

На данный момент Шевченко зачистила наилегчайший дивизион. И соперниц на ее пути нет. Вероятно, Валентина поднимется в легчайший вес, чтобы подраться за титул чемпионки против победительницы пары Джулиана Пенья — Аманда Нуньес.

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Еще пара интересных моментов

Экс-чемпионка UFC полька Джоанна Енджейчик проиграла нокаутом китаянке Вейли Жанг во втором раунде и объявила о завершении карьеры. 34-летняя спортсменка потерпела пять поражений в последних семи поединках.

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Российский полусредневес Рамазан Эмеев потерпел первое поражение в UFC нокаутом. В бою против австралийца Джека Маддалены он упал на настил октагона уже в первом раунде. Это был восьмой бой Эмеева в сильнейшей лиге мира. Он проиграл три раза. Скорее всего, UFC расторгнет контракт с экс-чемпионом М-1: Эмеев ни разу не выиграл досрочно.

Лучшие моменты турнира UFC 275

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Результаты турнира UFC 275

Предварительные поединки

Жозелина Эдвардс (Панама, 11−4) победила Рамону Паскуаль (Филиппины, 6−4) единогласным решением судей.

Силвана Гомес Хуарес (Аргентина, 11−4) победила На Лян (Китай, 19−6) нокаутом в первом раунде.

Куюн Хо Кан (Южная Корея, 18−9) победил Батгерела Данаа (Монголия, 12−4) единогласным решением судей.

Брендан Аллен (США, 19−5) победил Джейкоба Малкуна (Австралия, 6−2) единогласным решением судей.

Махешат Хайисаер (Китай, 9−1) победил Стива Гарсию (США, 12−5) нокаутом в первом раунде.

Джошуа Кулибао (Австралия, 10−1−1) победил Сеуна Ву Чоя (Южная Корея, 10−5) раздельным решением судей.

Основные поединки

Джек Делла Маддалена (Австралия, 12−2) победил Рамазана Эмеева (Россия, 20−6) техническим нокаутом в первом раунде.

Джейк Мэттьюс (Австралия, 18−5) победил Андре Фиальо (Португалия, 16−5) нокаутом в первом раунде.

Вейли Жанг (Китай, 22−3) победила Джоанну Енджейчик (Польша, 16−5) нокаутом во втором раунде.

Валентина Шевченко (Киргизия, 23−3) победила Тайлу Сантос (Бразилия, 19−2) раздельным решением судей. Бой за титул UFC в минимальном весе.

Главный бой

Иржи Прохазка (Чехия, 29−3−1) победил Гловера Тейшейру (Бразилия, 33−8) сабмишеном в пятом раунде. Бой за титул UFC в полутяжелом весе.