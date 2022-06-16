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00:35 (мск), источник: Sport24

Забит Магомедшарипов известил UFC о завершении карьеры

Боец UFC Забит Магомедшарипов уведомил промоушен о завершении карьеры, сообщает MMA Fighting.

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31-летний россиянин уходит из спорта с результатом 18−1 в ММА и серией из шести побед подряд в 2017—2019 годах.

В апреле Магомедшарипов намекал, что намерен сменить род деятельности и стать врачом. Также ходили слухи, что Магомедшарипов не хочет больше драться из-за религии.

Магомедшарипов должен был встретиться с Яиром Родригесом в августе 2020-го, но поединок отменили из-за травмы у мексиканского бойца. С тех пор UFC больше не предпринимал попыток организовать бой с участием Магомедшарипова.

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