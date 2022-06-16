Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к популярности

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над представителем США Джастином Гэтжи. Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29 побед в 29 боях). Сейчас экс-чемпион UFC является владельцем промоушена Eagle Fighting Championship (Eagle FC).

«Я все еще деревенский парень. Я уехал из деревни, но деревня все еще во мне. Иногда понимаю, насколько я популярен, но большую часть времени не думаю об этом. Честно говоря, мне некомфортно (от популярности). У нее много минусов. Конечно, я могу заниматься делами, но, в большинстве случаев, я чувствую себя некомфортно, потому что все глаза прикованы ко мне. Все время и везде. Могу раскрепощено чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме. Когда я выхожу, я не чувствую себя свободно. Даже когда живу в такой свободной стране, как США», — заявил Нурмагомедов в интервью, опубликованном на YouTube-канеле Eagle FC.

Также экс-чемпион UFC заявил, что его всегда тянет на родину.