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17:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к популярности

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что чувствует себя некомфортно от своей популярности.

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Источник: AP 2022

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над представителем США Джастином Гэтжи. Россиянин ушел из спорта, не проиграв ни одного поединка (29 побед в 29 боях). Сейчас экс-чемпион UFC является владельцем промоушена Eagle Fighting Championship (Eagle FC).

«Я все еще деревенский парень. Я уехал из деревни, но деревня все еще во мне. Иногда понимаю, насколько я популярен, но большую часть времени не думаю об этом. Честно говоря, мне некомфортно (от популярности). У нее много минусов. Конечно, я могу заниматься делами, но, в большинстве случаев, я чувствую себя некомфортно, потому что все глаза прикованы ко мне. Все время и везде. Могу раскрепощено чувствовать себя только в своей комнате, в своем доме. Когда я выхожу, я не чувствую себя свободно. Даже когда живу в такой свободной стране, как США», — заявил Нурмагомедов в интервью, опубликованном на YouTube-канеле Eagle FC.

Также экс-чемпион UFC заявил, что его всегда тянет на родину.

«Неважно, где я живу — США или другая страна. Я всегда хочу вернуться на родину. Я живу в деревне, у меня там дом. У меня есть спортзал, есть кони и другие животные. У меня много земли. Есть небольшая компания, которая продает овощи. Сам я продавал помидоры, когда мне было лет десять. Кому не захочется жить в Калифорнии, когда у тебя есть деньги, чтобы купить дом и остаться здесь? Но мое сердце там, в Дагестане», — добавил россиянин.

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