Казах из России побил друга Чимаева. Зрители в США освистали решение судей

Дамир Исмагулов до сегодняшнего дня шел на серии из четырех побед в UFC. Для россиянина казахстанского происхождения сегодняшний поединок стал пятым в лучшей лиге мира, и он проводил его с грузином Гурамом Кутателадзе на турнире в Остине, штат Техас, США. У шведского легковеса грузинского происхждения за плечами была лишь одна победа в UFC. А также Кутателадзе известен как человек, во много благодаря которому в лигу Дэйны Уайта попал Хамзат Чимаев.

Исмагулов попал в UFC в конце 2018 года в ранге чемпиона M-1 Global. За тот и следующий годы Дамир одержал три победы, а потом ему пришлось пропустить весь 2020-й. В мае 2021-го он вернулся и победил в UFC четвертый раз, остановившись в шаге от попадания в топ-15. До сегодняшнего дня самыми значимыми достижениями Исмагулова за океаном можно было считать успешные выступления в боях с Хоэлем Альваресом и Тиаго Мойзесом. Этих людей вы также могли знать по их поединкам с Арманом Царукяном и Исламом Махачевым соответственно.

Гурам Кутателадзе попал в UFC в 2020 году, когда компания гостила на «Бойцовском острове». Его первым соперником в организации Дэйны Уайта сегодняшний топ-12 Матеуш Гамрот. Поединок получился напряженным и прошел всю дистанцию, после чего случилось довольно редкое событие. Судьи раздельным решением отдали победу Кутателадзе, но он в интервью после боя признался, что ему этот результат не кажется справедливым.

«Этот бой не был моим. Я честный человек. Этот парень упорно работал. Когда объявили результат… Этот бой не был моим. Этот парень провёл столько тейкдаунов. Сожалею, это не был мой поединок. Конечно, спасибо всем. Не знаю, что там считали судьи. Гамрот Матеуш, ты настоящий воин. Это был твой бой», — сказал Гурам.

Еще Кутателадзе стал одним из людей, кто помог попасть в UFC Чимаеву. Дело в том, что Хамзат договорился с лигой о поединке для себя, будучи на «Бойцовском острове» летом позапрошлого года в качестве углового. А секундировал Чимаев тогда как раз Кутателадзе. Сегодня Гурам возвращался после двухлетнего простоя, связанного с чередой травм. Сперва у него случились проблемы с коленом, а после паузу пришлось продлить из-за повреждения ребер.