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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Дагестане толпа мужчин избила бойца ММА

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бойца смешанных единоборств (ММА) Зелимхана Юсупова избили в Дагестане.

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Источник: Соцсети

Об инциденте сообщил коллега Юсупова по поп-ММА Максим Дивнич. Он опубликовал видео в Telegram-канале.

«Нападения на Залимхана Юсупова. Один человек даже с пистолетом был. Говорят, что это из-за конфликта с Хадисом Ибрагимовым на турнире хардкор», — подписал Дивнич.

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