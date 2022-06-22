В Дагестане толпа мужчин избила бойца ММА

Об инциденте сообщил коллега Юсупова по поп-ММА Максим Дивнич. Он опубликовал видео в Telegram-канале.

«Нападения на Залимхана Юсупова. Один человек даже с пистолетом был. Говорят, что это из-за конфликта с Хадисом Ибрагимовым на турнире хардкор», — подписал Дивнич.