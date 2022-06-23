Боец UFC Масвидаль предрек Макгрегору смерть от передозировки наркотиками

Спортсмен также предрек оппоненту смерть от передозировки наркотиками. «Надо подраться с ним, пока он не умер от кокаина. Тогда никакого боя не будет, и я не заработаю свою долю», — заявил Масвидаль.

Американец добавил, что хотел бы провести бой в ноябре или декабре этого года. По словам Масвидаля, ему очень нужны деньги, так как у него есть дети.