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10:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петр Ян бросил вызов чемпиону UFC в наилегчайшем весе

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к чемпиону наилегчайшего дивизиона промоушена бразильцу Дейвезону Фигередо.

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Источник: РИА "Новости"

«Никто в легчайшем весе не хочет биться. Фигги?» — написал россиянин в социальных сетях.

Ранее Фигередо, вернувший пояс в третьем бою против Брендона Морено, заявил, что может оставить пояс и подняться на дивизион выше из-за недовольства своим контрактом.

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