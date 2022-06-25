Петр Ян бросил вызов чемпиону UFC в наилегчайшем весе
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к чемпиону наилегчайшего дивизиона промоушена бразильцу Дейвезону Фигередо.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Бывший чемпион легчайшего веса UFC Петр Ян обратился к чемпиону наилегчайшего дивизиона промоушена бразильцу Дейвезону Фигередо.
«Никто в легчайшем весе не хочет биться. Фигги?» — написал россиянин в социальных сетях.
Ранее Фигередо, вернувший пояс в третьем бою против Брендона Морено, заявил, что может оставить пояс и подняться на дивизион выше из-за недовольства своим контрактом.