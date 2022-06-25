Команда Федора идет за вторым поясом Bellator: Токов съел ноунейма из США

В ночь на субботу в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошел многообещающий 282-й номерной турнир Bellator, на котором победили сразу три отечественных бойца. Самое время по горячим следам обсудить поединки Токова, Александра Шаблия и Магомеда Магомедова, а также упомянуть главный бой вечера с чемпионским поясом на кону.

Новый претендент из России

Анатолий Токов жаловался перед ивентом, что (на тот момент) чемпион среднего веса Гегард Мусаси в упор не видит россиянина. Что ж, внимание обратить на бойца из команды Федора Емельяненко все же придется. Во-первых, он вообще не проигрывает в Bellator, во-вторых — идет на шикарной серии из семи побед кряду.

Сегодня же уроженец Тобольска буквально размазал по клетке американца Мухаммада Абдуллаха. Малоизвестный дебютант лиги в самом начале боя выбросил ногу, но, не достав до цели, потерял равновесие… И больше не поднялся. Токов навалился на оппонента и забил Абдуллаха в партере, нанеся представителю США первое досрочное поражение в карьере.

Присутствие в углу Последнего Императора, не прилетевшего в Штаты после серьезных перемен в Союзе ММА России, не потребовалось.

В то же время преградой для «титульника» могут стать три фактора:

Слабая оппозиция Анатолия. Только вдумайтесь: у сегодняшнего соперника Токова совсем неприличный рекорд из шести побед и шести поражений; Откровенная антироссийская позиция лиги, отказавшейся транслировать свои турниры в России и, судя по всему, пока не собирающейся давать чемпионские бои нашим спортсменам; Неожиданная развязка главного события Bellator 282.

Донской казак рубит направо-налево

Куда более именитый соперник достался Александру Шаблию. После Альфи Дэвиса и Бобби Кинга противостоять Пересвету должен был американец Брент Примус, который имеет в своем активе победы над такими звездами ММА, как Майкл Чендлер (отбил экс-чемпиону Bellator и бывшему претенденту UFC ногу) и Бенсон Хендерсон.

Поначалу хозяин клетки действительно доставлял казаку проблемы. Легковесы постоянно разменивались и соревновались в зрелищности комбинаций — казалось, что бойцы простоят все 15 минут, учитывая то, какие удары не смогли их потрясти в дебюте встречи. Однако Примус не выдержал натиска Шаблия: во втором раунде Брент напоролся на жесткий панч Пересвета и почти отключился после добивания.

Такой получилось самая большая победа в карьере Шаблия. Также этот триумф стал для депутата городской Думы Ростова-на-Дону третьим в трех схватках под эгидой американской организации.

Боец ММА Александр Шаблий | Источник: Bellator MMA

Два боя до миллиона долларов

…таков план Магомеда Магомедова на конец 2022-го — начало 2023 года. В Анкасвилле россиянин, нанесший первое поражение Петру Яну, прошел через тяжелейшее испытание в лице Энрике Барзолы.

На протяжении первых трех раундов сохранялся один и тот же рисунок боя: перуанец работал первым номером, уверенно забрав инициативу, в то время как Магомед отличался большим количеством акцентированных ударов. Барзола, поняв всю опасность Магомедова в «ударке», начал делать ставку на борьбу. И тейкдауны проходили, но были откровенно опасными для самого Энрике. Несколько раз он чуть не попался на прием, но везение до четвертого раунда оставалось на стороне перуанца.

Вот только в чемпионских раундах фортуна решила, что с Барзолы хватит. Магомедов наконец поймал шею Энрике и крепко-накрепко захлопнул гильотину, из которой Энрике, до Bellator 282 не проигрывавший досрочно, уже не смог вырваться.

Сразу после Магомедова и Барзолы в клетку вышли другие четвертьфиналисты, Леандро Хиго и Дэнни Сабателло — последний одержал победу единогласным решением судей и ткнул средним пальцем в лицо своему будущему оппоненту Рауфеону Стотсу.

Итоговые пары Гран-при в легчайшем весе:

Рауфеон Стотс — Дэнни Сабателло;

Патрик Микс — МАГОМЕД МАГОМЕДОВ.

Сенсация спутала Токову карты

Самый недооцененный боец в ММА по версии Хабиба Нурмагомедова проиграл… Снова Гегард Мусаси бился с непобежденным оппонентом: в феврале Ловец снов в первом же раунде разбил Остина Вандерфорда (того самого мужа секс-символа ММА Пейдж Ванзант), а спустя четыре месяца в третий раз защищал титул в поединке против небитого проспекта Джонни Эблина.

Вот только на этот раз апсет все же случился. Претендент № 1 из США, тренирующийся в известном зале American Top Team (ATT), провел феноменальный поединок, одолев уже экс-чемпиона во всех аспектах боя. То, что у нидерландца проблемы, стало ясно еще в первом раунде, когда Гегард улетел в нокдаун — в дальнейшем Джонни не сбавлял оборотов и, сохранив идеальный рекорд, примерил золотой пояс чемпиона.

Американские фанаты ликуют, а нашим поклонникам ММА стоит немного погрустить. Да, все россияне одержали победы. Однако такой близкий «титульник» снова отдалился от Токова: с наибольшей вероятностью в ближайшие месяцы нас ждет реванш Эблин — Мусаси II.