Умар Нурмагомедов победил американца Натана Манеcса на турнире UFC в Лас-Вегасе
Судьи единогласно отдали победу россиянину.
Судьи единогласно отдали победу россиянину.
ТАСС, 26 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Натаном Манесcом в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Турнир UFC Vegas 57 прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Россиянин победил единогласным решением судей.
Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На счету 26-летнего бойца теперь 15 побед и ни одного поражения.
Манеcсу 30 лет, он потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.