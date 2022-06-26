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09:35 (мск), источник: ТАСС

Умар Нурмагомедов победил американца Натана Манеcса на турнире UFC в Лас-Вегасе

Судьи единогласно отдали победу россиянину.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 26 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Натаном Манесcом в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Турнир UFC Vegas 57 прошел в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Россиянин победил единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. На счету 26-летнего бойца теперь 15 побед и ни одного поражения.

Манеcсу 30 лет, он потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.

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