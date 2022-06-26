Армянин из России проиграл спорным решением в США. За боем Царукяна наблюдал Хабиб

Армана Царукяна заметили в UFC сразу после его дебюта. Весной 2019-го 22-летнему россиянину армянского происхождения пришлось согласиться выйти на замену в поединке против Ислама Махачева, и он проявил себя наилучшим образом против звезды дивизиона. Лучший друг Хабиба победил, но в бою ему было очень непросто. Поединок Махачева с Царукяном в итоге признали одним из лучших в 2019 году.

С тех пор Арман проделал большую работу и уже успел доказать, что сильное выступление против Махачева не было случайностью. К сегодняшнему дню Арман набрал серию из пяти побед в UFC и забрался на 11-е место среди легковесов UFC. Он показывает доминирующие выступления и дает интервью, которые потом обсуждают. Особенно часто в своем общении с журналистами Царукян вспоминает Махачева.

«Думаю, Махачев станет чемпионом UFC, а я отберу у него пояс», — обозначил в одном из недавних интервью Арман.

На сегодняшнем турнире UFC Vegas 57 Царукян проводил свой седьмой бой в лучшей лиге мира. Его соперником стал один из сильнейших бойцов Польши Матеуш Гамрот. Этот человек перешел в UFC два года назад в статусе непобежденного чемпиона и звезды лиги KSW, которая высоко котируется в Европе. В UFC Гамрот успел выиграть три боя из четырех и занять 12-ю строчку рейтинга. Поединок с ним для Царукяна прежде всего был опасен тем, что поляк очень хорош в борьбе и отлично распределяет силы на длительный бой (Арман и Матеуш встретились в главном событии турнира, а это пять раундов по пять минут).