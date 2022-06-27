Рахмонов рассказал о бое с Мэгни, рейтинге UFC и Чимаеве

— Раньше многих рано утром на выходных будил Геннадий Головкин. Теперь будешь ты, и мы наблюдаем твои поединки. Чувствуешь, что становишься народным героем для Казахстана?

— Очень приятно, что люди рано встают из-за моего боя, болеют, переживают. Я очень рад этому. Всегда буду стараться радовать своих болельщиков.

— В бою с Мэгни мы переживали за тебя, потому что такого соперника у тебя не было — он все-таки десятый номер рейтинга. Но ты по всем параметрам «переехал» его, не оставив ни единого шанса. Какие ощущения после такой уверенной победы в UFC?

— Очень хорошие ощущения. Рад за то, что поднимаю престиж страны. Счастлив поднять флаг Казахстана.

— В UFC у тебя четыре победы в четырех боях и в целом 16-я в 16 боях. Как на тебя смотрели после вчерашнего боя?

— Да, главный вопрос был: как я буду драться. Показал как, не оставил шансов. В UFC знают уровень каждого. Там интересен трешток, вызовы, которые они бросают друг другу. Там это любят. В Америке это не спорт, а шоу. Для нашего менталитета важен спорт, а для американцев — бизнес-рейтинги. Это и к боксу относится.

— Ты готовился в Алматы. В США продолжал в зале Stanforf MMA. Многие едут тренироваться в Таиланд или еще куда-нибудь. Как считаешь, тебе хватило подготовки в Алматы и в США?

— Да, хватило. Все прошло хорошо. Я перед боями еду в США и адаптируюсь. В Америке есть много спарринг-партнеров — это очень хорошо для меня. MMA в США по сравнению с нашим идет немного впереди.

— Перед твоим боем Сергей Морозов и Сайран Нурданбек выиграли свои поединки. Какое впечатление они оставили и какой настрой ты получил от них?

— Да (улыбается), порадовался за них. Смотря на них, вышел с хорошим настроем на бой.

— Ощущаешь поддержку вдали от Казахстана?

— Конечно, как не чувствовать это? Много народу писало нам слова поддержки. В команде хорошая атмосфера.

— На каком уровне изучение английского?

— Стараюсь, скоро, надеюсь, буду понимать и разговаривать.

— В США наверняка хорошая практика для этого.

— Да, простые вещи освоил. Но нужно работать в этом направлении. Сейчас сильно устаем на тренировках, и поэтому не всегда удается учиться.

— В рейтинге UFC ты переместишься на 10-е место?

— Да, надеюсь, скоро.

— Из Казахстана еще никто так высоко не поднимался в UFC. Когда ты думаешь быть на пятом месте?

— Я думаю, через один-два боя.

— Тебе был бы интересен бой с Хамзатом Чимаевым?

— Да, этот бой был бы интересен.