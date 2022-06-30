8 миллиардов рублей за бой! Макгрегору сделали предложение, от которого не отказываются

Боксёрский дебют Конора Макгрегора стал масштабным событием в мире спорта. Ирландец на пару с Флойдом Мейвезером в 2017 году устроил бой, собравший космические деньги: Конор только в качестве чистого гонорара получил более $ 30 млн, его оппонент так и вовсе положил в карман больше сотни миллионов. И это мы ещё не говорим о проценте с платных трансляций, которые купили более четырёх миллионов любителей спорта.

Со спортивной точки зрения поединок ничем не удивил: легендарный боксёр легко «переработал» Макгрегора, одолев того техническим нокаутом в 10-м раунде. И это ещё Мейвезер откровенно старался не огорчать публику — складывалось полное ощущение, что американец может нокаутировать соперника в любую секунду. Впрочем, Конор по традиции убеждал, что для победы ему не хватило совсем чуть-чуть. И многие даже верили Ноториусу.

За прошедшие годы обе стороны несколько раз упоминали про возможный реванш. Но всё оставалось на уровне простых разговоров. Видимо, теперь наступило время для реальных действий. По информации сразу нескольких СМИ, Мейвезер сделал Макгрегору солидное предложение. По всей видимости, уже в следующем году мы можем увидеть долгожданный реванш — нужно только немного подождать.

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«Mayweather Promotions сделала Конору предложение в размере $ 157 млн за бой. Флойд тренируется так, будто ему снова 30 лет — он в очень хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это “лёгкой работой за отличные лёгкие деньги”. Похоже, что это может произойти где-то в марте на Ближнем Востоке», — сообщил источник The Sun.

Если Мейвезер действительно предложил Ноториусу более восьми миллиардов рублей, ирландец с руками оторвёт подобный контракт. Ведь в UFC таких денег Конор не заработает, даже если проведёт пять боёв за месяц. Чемпионские перспективы рыжего бойца постепенно тают: несмотря на все громкие заявления, Макгрегор уже вряд ли сможет реально бороться за пояс. А просто громкого имени недостаточно, чтобы Уайт платил десятки миллионов.

Есть только одна маленькая, но неприятная деталь: Мейвезера обвиняют в том, что он порой не выплачивает обещанные деньги. Логан Пол до сих пор не может получить от Флойда гонорар за бой, состоявшийся год назад. Будем надеяться, что Макгрегор в этот раз потребует деньги вперёд, а Мейвезер ему их выплатит. Реванш американца и ирландца станет грандиозным заметным событием в мире бокса, пусть и фаворит снова будет однозначным.