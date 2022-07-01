Нурмагомедова официально ввели в Зал славы UFC

Нурмагомедов был включен в Зал славы UFC в марте. На церемонии в Зал славы также был введен экс-чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях американец Дэниел Кормье. Оба бывших чемпиона присутствовали на мероприятии в Лас-Вегасе.

«Десять лет назад мое мышление было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, стать богатым, все купить. Но все, что произошло за последние два года, изменило мои мысли. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нем. Это очень эмоционально для меня», — сказал Нурмагомедов, которого цитирует ESPN.

Летом 2020 года отец Нурмагомедова Абдулманап скончался от осложнений на фоне заражения COVID-19.

«Я вырос в очень маленькой деревне, где люди жили бедно. Мой отец продал наш дом и привез меня, моего брата, двоюродных братьев, почти 15 человек в сумме, в столицу. Он снял большой дом, где мы жили все вместе. Отец пытался вложить в нас все, что у него было: время, деньги, энергию. Из этого дома вышли шесть чемпионов мира, UFC и просто хороших людей. Отец дал нам отличное образование, возможность учиться в хороших школах, университетах. Всю жизнь он вкладывал деньги в людей. Это очень большая мотивация для меня, даже сейчас, когда я завершил карьеру, я пытаюсь инвестировать в людей, потому что это лучшая инвестиция», — приводит слова экс-чемпиона UFC mmafighting.com.