Нурмагомедов оценил перспективы российских бойцов в UFC

«Я бы хотел, чтобы через пять-шесть лет с нашего зала было как минимум три чемпиона UFC», — выразил надежду Нурмагомедов. Он отметил, что очень сильно в это верит, потому что давно в этом виде спорта и примерно может понять, кто на что способен.