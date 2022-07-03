Джим Миллер установил невероятный рекорд UFC после победы над Дональдом Серроне

Ему удалось одержать 24-ю победу и занять единоличное первое место по этому показателю. Миллер в рамках турнира UFC 276 одержал победу во втором раунде над соотечественником Дональдом Серроне.

Примечательно, что у Серроне до начала боя было также 23 победы в UFC. Также сейчас 23 победы в UFC у белоруса Андрея Орловского, который в апреле раздельным решением победил Джейка Коллье.