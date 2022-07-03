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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Джим Миллер установил невероятный рекорд UFC после победы над Дональдом Серроне

Американский боец смешанных единоборств Джим Миллер установил рекорд по количеству побед в UFC.

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Источник: Reuters

Ему удалось одержать 24-ю победу и занять единоличное первое место по этому показателю. Миллер в рамках турнира UFC 276 одержал победу во втором раунде над соотечественником Дональдом Серроне.

Примечательно, что у Серроне до начала боя было также 23 победы в UFC. Также сейчас 23 победы в UFC у белоруса Андрея Орловского, который в апреле раздельным решением победил Джейка Коллье.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Миллер одержал 35 побед и потерпел 16 поражений. Победная серия американца в UFC составляет три боя. К бою с Серроне Миллер вышел на коротком уведомлении, заменив Джо Лозона, у которого была травма ноги.

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