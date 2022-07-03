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10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бой Муньос — О’Мэлли на UFC 276 признан несостоявшимся из-за тычка в глаз

Поединок на UFC 276 между бразильцем Педро Муньосом и американцем Шоном О’Мэлли признан несостоявшимся.

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Источник: AP 2022

Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания О’Мэлли в глаз Муньосу. Судья принял решение не продолжать поединок.

Таким образом, бой признан несостоявшимся, так как бойцы провели в октагоне менее двух полноценных раундов.

На счету 27-летнего О’Мэлли 15 побед при одном поражении, у 35-летнего Муньоса 20 побед и 7 поражений.

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