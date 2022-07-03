Волкановски устроил Холлоуэю тотальный декласс. Алекс доказал, что всегда был круче

В ночь со 2 на 3 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир UFC 276, в главном поединке которого Исраэль Адесанья провёл защиту пояса в среднем весе против Джареда Каннонье, а в соглавном событии вечера Александр Волкановски в третий раз подрался с Максом Холлоуэем за титул в полулёгком дивизионе.

Два предыдущих поединка австралийца и гавайца закончились решениями судей. Первая схватка состоялась в декабре 2019-го — тогда Холлоуэй потерял пояс, уступив Алексу единогласным решением судей. Спустя восемь месяцев парни провели реванш, и бой оказался куда более близким — Волкановски победил раздельным решением судей. Многие называют исход поединка ограблением, так что трилогия была неизбежна.

Ждать её пришлось два года — за это время оба бойца провели по две схватки. Новый чемпион не без труда расправился с Брайаном Ортегой, а затем уничтожил Корейского Зомби, а Холлоуэй брутально избил Келвина Каттара и в жёсткой перестрелке одолел Яира Родригеса.

На медианеделе перед турниром увереннее выглядел Алекс. Макс звучал агрессивно и нервно, а Волкановски сохранял спокойствие и не реагировал на выпады Благословенного. Холлоуэю есть на что злиться — после двух поражений решением он нацеливался на финиш и открыто об этом говорил. Макс обещал, что поединок не зайдёт дальше третьего раунда.

В начале первой пятиминутки мужчины держали дистанцию и перестреливались лоу-киками. Первым на сближение пошёл Волк, которые донёс несколько ударов в голову соперника. Макс, вопреки всем заявлениям, осторожничал. Волкановски не боялся разрывать дистанцию и входить в клинч, а за минуту до конца раунда он слегка потряс Холлоуэя. В самом конце первого отрезка гаваец решил зарубиться, но украсть раунд скорее не получилось — его забрал чемпион.

Вторая пятиминутка началась с разменов. Парни бились исключительно в стойке, никто и не помышлял о том, чтобы перевести схватку на канвас, как, впрочем, и в предыдущих двух поединках. Алекс попадал чаще, а спустя пару минут после сирены он начал контролировать соперника у сетки и вонзил ему в голову несколько жёстких локтей. Удары Волкановски выглядели опаснее, он здорово контратаковал и имел двукратное преимущество по акцентированным ударам — 34 против 17. К концу раунда оба бойца получили по рассечению, но у Холлоуэя проблем было больше — кровь залила левый глаз. Вероятно, и вторую пятиминутку забрал австралиец.

В третьем раунде Макс стал больше рисковать — вероятно, бойцу сообщили, что он не выигрывает поединок. Холлоуэй шёл вперёд, но продолжал пропускать удары в голову — Волкановски уверенно отбивался. В середине раунда австралиец снова обнял оппонента и принялся держать его у сетки. Всё закончилось ударом локтем с разворота — красиво, но в конкретном эпизоде серьёзного урона Макс не понёс. И всё же Волкановски снова забрал раунд — он снова бил чаще, точнее и сильнее.

В перерыве секунданты никак не могли остановить рассечение на лице Холлоуэя. Макс выглядел совсем измотанным и да, о финише в его исполнении не могло быть и речи. В четвёртой пятиминутке чемпион сбавил темп и дал поработать сопернику, который просто не знал, что ему делать с каменным Волкановски. За две минуты до сирены Макс даже полез в ноги за тейкдауном, но перевести чемпиона Австралии по борьбе, естественно, не удалось. К концу отрезка Алекс вёл по акцентированным ударам более чем двукратно — 103 против 47.

Перед последним раундом Макс очевидно уступал по раундам 36−40. Для победы был необходим финиш, о чём гавайцу сказали в углу. Непонятно, чего добивался Холлоуэй, но он снова полез бороться с Алексом — безрезультатно. Австралийцу требовалось просто аккуратно довести поединок до финальной сирены. Попытки Макса переводить соперника выглядели жалко, боец только тратил драгоценное время. При этом представить, как измотанный гаваец нокаутирует бодрого Волка, тоже было невозможно — в последний раз Макс финишировал соперника (не остановкой врача) почти пять лет назад, когда побил Жозе Альдо в реванше.