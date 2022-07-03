Нигерийский боец Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе
В титульном поединке он победил американца Джареда Каннонье.
В титульном поединке он победил американца Джареда Каннонье.
ТАСС, 3 июля. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья победил американца Джареда Каннонье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Поединок прошел в воскресенье на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
32-летний Адесанья победил единогласным решением судей. Нигериец провел пятую защиту титула.
Адесанья завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в октябре 2019 года, победив австралийца Роберта Уиттакера нокаутом во втором раунде. На счету бойца в ММА 23 победы (15 нокаутом) и одно поражение.
Каннонье 38 лет. Он одержал 15 побед (10 нокаутом) и потерпел шесть поражений.