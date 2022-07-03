Нигерийский боец Адесанья защитил титул чемпиона UFC в среднем весе

ТАСС, 3 июля. Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья победил американца Джареда Каннонье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Поединок прошел в воскресенье на турнире UFC 276 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

32-летний Адесанья победил единогласным решением судей. Нигериец провел пятую защиту титула.

Адесанья завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе в октябре 2019 года, победив австралийца Роберта Уиттакера нокаутом во втором раунде. На счету бойца в ММА 23 победы (15 нокаутом) и одно поражение.