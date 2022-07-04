В Адлере сотрудники пляжа жестко избили чемпиона Минска по самбо

Ранее сообщалось, что полицейские в Сочи ищут участников конфликта, в ходе которого сотрудники сочинского пляжа «Фрегат» якобы избили 23-летнего мужчину палками и прутьями. Пострадавший был госпитализирован.

Согласно версии охраны пляжа, мужчина вместе с сестрами 6 и 14 лет пытался организовать незаконную торговлю фруктами, из-за чего сотрудники пляжа его избили. Мать пострадавшего сообщила, что он и его сестры раздавали отдыхающим на пляже фрукты, чтобы снять видео.

«Несмотря на возможную незаконность действий пострадавших, в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы Сочи оценивают поведение сотрудников пляжа недопустимым, в любых ситуациях должна быть адекватность и корректность действий», — отметили в администрации Сочи.