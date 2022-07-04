Текущие события
Футбол. Еврокубки
5.07
Пюник
ЧФР
Футбол. Еврокубки
5.07
Мальме
Викингур Р
Футбол. Еврокубки
5.07
Лудогорец
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
5.07
Балкани
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
5.07
ТНС
Линфилд
Футбол. Еврокубки
5.07
Лех
Карабах
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
11Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
00:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Адлере сотрудники пляжа жестко избили чемпиона Минска по самбо

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники пляжа «Фрегат» в сочинском районе Адлер избили чемпиона Минска по самбо, сообщает «Коммерсант».

Наверх

Ранее сообщалось, что полицейские в Сочи ищут участников конфликта, в ходе которого сотрудники сочинского пляжа «Фрегат» якобы избили 23-летнего мужчину палками и прутьями. Пострадавший был госпитализирован.

Согласно версии охраны пляжа, мужчина вместе с сестрами 6 и 14 лет пытался организовать незаконную торговлю фруктами, из-за чего сотрудники пляжа его избили. Мать пострадавшего сообщила, что он и его сестры раздавали отдыхающим на пляже фрукты, чтобы снять видео.

«Несмотря на возможную незаконность действий пострадавших, в департаменте курортов, туризма и потребительской сферы Сочи оценивают поведение сотрудников пляжа недопустимым, в любых ситуациях должна быть адекватность и корректность действий», — отметили в администрации Сочи.

Также в ведомстве подчеркнули, что пострадавшим окажут помощь, в том числе предоставят компенсацию со стороны пользователя пляжной территории. Виновных лиц обещают привлечь к ответственности, вплоть до расторжения договора с пользователем пляжной территории.

 Дочь Тутберидзе тайно вышла замуж. Она будет выступать за США?
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь