Хабиб приедет в Казахстан. Подробности

16 июля в Казахстане пройдет турнир по смешанным единоборствам, а одним из организаторов будет промоушен, который принадлежит Нурмагомедову.

«Саламалейкум, Казахстан! Приветствую всех. Вновь мы возвращаемся к вам в гости. На этот раз на берегу Каспия, где 16 июля мы проведем совместный турнир Eagle FC и Naiza FC. Увидимся скоро там. Будет много интересного. Пару титульных боев. Желаю вам всех успеха, здоровья. Берегите себя», — сказал Нурмагомедов.