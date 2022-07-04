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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион UFC высказался об угрозе от Шавката Рахмонова

Чемпиона UFC Камару Усман высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове, восхитившись одним из проспектов дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: sherdog.com

Лидер полусреднего веса назвал Рахмонова «жестким убийцей», отметив его заслуги.

— Есть на походе много молодых ребят. Хамзат Чимаев… Есть и еще один человек, который недавно бился. У него восемь сабмишенов. Восемь нокаутов. Это Шавкат Рахмонов. Он бьется в твоем дивизионе, что скажешь о нем?

— У нас никогда не будет нехватки восходящих сильных ребят, — считает Усман, ответ которого приводит телеграм-канал «Спорт Шредингера». — Я знаю, что в дивизионе много жестких убийц. Те два парня, которых ты упомянул. Также Висенте Люке, Гилберт Бернс, Колби Ковингтон, Шон Брэди. В нашем дивизионе много ребят на подходе. Я слежу за всеми. И пока я на вершине — им нужно готовиться к одному вызову. А мне нужно готовиться ко всем.

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