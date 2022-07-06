Казахстанец Исмагулов и бразилец Перейра впервые попали в рейтинги UFC
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленную версию рейтинга со значительными изменениями.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленную версию рейтинга со значительными изменениями.
Бразилец Алекс Перейра, нокаутировавший на последнем турнире американца Шона Стрикленда, занял шестое место в среднем дивизионе. Казахстанец Дамир Исмагулов замкнул топ-15 легкой категории. Оба спортсмена впервые попали в рейтинг UFC.
Также существенный скачок удался бразильцу Андре Мунизу, который поднялся на три позиции и стал десятым номером среднего дивизиона. Аналогичных показателей добилась американка Мэйси Барбер в женском наилегчайшем весе.
В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий по две позиции потеряли американцы Макс Холлоуэй (8-й) и Джон Джонс (11-й). На одно место американцы Дастин Порье (6-й), Алджамейн Стерлинг (7-й) и чех Иржи Прохазка (9-й).