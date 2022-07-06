Казахстанец Исмагулов и бразилец Перейра впервые попали в рейтинги UFC

Бразилец Алекс Перейра, нокаутировавший на последнем турнире американца Шона Стрикленда, занял шестое место в среднем дивизионе. Казахстанец Дамир Исмагулов замкнул топ-15 легкой категории. Оба спортсмена впервые попали в рейтинг UFC.

Также существенный скачок удался бразильцу Андре Мунизу, который поднялся на три позиции и стал десятым номером среднего дивизиона. Аналогичных показателей добилась американка Мэйси Барбер в женском наилегчайшем весе.