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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казахстанец Исмагулов и бразилец Перейра впервые попали в рейтинги UFC

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал обновленную версию рейтинга со значительными изменениями.

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Источник: AFP 2022

Бразилец Алекс Перейра, нокаутировавший на последнем турнире американца Шона Стрикленда, занял шестое место в среднем дивизионе. Казахстанец Дамир Исмагулов замкнул топ-15 легкой категории. Оба спортсмена впервые попали в рейтинг UFC.

Также существенный скачок удался бразильцу Андре Мунизу, который поднялся на три позиции и стал десятым номером среднего дивизиона. Аналогичных показателей добилась американка Мэйси Барбер в женском наилегчайшем весе.

В рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий по две позиции потеряли американцы Макс Холлоуэй (8-й) и Джон Джонс (11-й). На одно место американцы Дастин Порье (6-й), Алджамейн Стерлинг (7-й) и чех Иржи Прохазка (9-й).

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