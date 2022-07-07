Конор Макгрегор: к чёрту всех, я — лучше всех

Последний бой Конор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу. С тех пор ирландец не принимал участия в поединках, переключившись на занятия в тренажёрном зале. Время от времени Конор проводил тренировки по боксу.