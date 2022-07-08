Winline покажет в прямом эфире вечер UFC дос Аньос vs Физиев

В главном бою вечера, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 9 на 10 июля, боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев встретится с экс-чемпионом UFC бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Начало боя ориентировочно 5:40 утра мск в воскресенье 10 июля. БК Winline считает фаворитом главного поединка Физиева — на его победу можно поставить с коэффициентом 1.44. На победу бразильца предлагается коэффициент 2.80.

Российским болельщикам будет интересен и бой между бразильцем Кайо Борральо и россиянином Арменом Петросяном. Предположительное время начала поединка — 5:20 мск. На победу россиянина БК Winline предлагает поставить с коэффициентом 2.60. А вот победу его противника букмекеры считают более вероятной: коэффициент на победу Борральо составляет 1.50.

Также в этот вечер в октагон выйдет еще один россиянин Саид Нурмагомедов, противостоять которому будет бразильский боец Дуглас ди Андради. Российский боец, который последние две победы одержал в первом раунде, считается уверенным фаворитом поединка. На победу Нурмагомедова можно поставить в БК Winline c коэффициентом 1.26. Вероятность победы бразильца оценивается в 3.90. Ориентировочное начало боя — 5:00 мск.

Трансляции станут доступны сразу после регистрации.

Полный кард вечера:

Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.

Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон.

Дэвид Онама — Гарретт Армфилд.

Коди Брандэйдж — Тришон Гор.

Антонина Шевченко — Кортни Кейси.

Айманн Захаби — Рики Турсиос.

Майкл Джонсон — Джейми Малларки.

Синтия Калвильо — Нина Нунес.

Джаред Вандера — Чейз Шерман.