Winline покажет в прямом эфире вечер UFC дос Аньос vs Физиев
Букмекерская компания Winline покажет в прямом эфире бои турнира UFC Vegas 58.
Букмекерская компания Winline покажет в прямом эфире бои турнира UFC Vegas 58.
В главном бою вечера, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 9 на 10 июля, боец из Кыргызстана Рафаэль Физиев встретится с экс-чемпионом UFC бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом. Начало боя ориентировочно 5:40 утра мск в воскресенье 10 июля. БК Winline считает фаворитом главного поединка Физиева — на его победу можно поставить с коэффициентом 1.44. На победу бразильца предлагается коэффициент 2.80.
Российским болельщикам будет интересен и бой между бразильцем Кайо Борральо и россиянином Арменом Петросяном. Предположительное время начала поединка — 5:20 мск. На победу россиянина БК Winline предлагает поставить с коэффициентом 2.60. А вот победу его противника букмекеры считают более вероятной: коэффициент на победу Борральо составляет 1.50.
Также в этот вечер в октагон выйдет еще один россиянин Саид Нурмагомедов, противостоять которому будет бразильский боец Дуглас ди Андради. Российский боец, который последние две победы одержал в первом раунде, считается уверенным фаворитом поединка. На победу Нурмагомедова можно поставить в БК Winline c коэффициентом 1.26. Вероятность победы бразильца оценивается в 3.90. Ориентировочное начало боя — 5:00 мск.
Трансляции станут доступны сразу после регистрации.
Полный кард вечера:
Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.
Кеннеди Нзечукву — Карл Роберсон.
Дэвид Онама — Гарретт Армфилд.
Коди Брандэйдж — Тришон Гор.
Антонина Шевченко — Кортни Кейси.
Айманн Захаби — Рики Турсиос.
Майкл Джонсон — Джейми Малларки.
Синтия Калвильо — Нина Нунес.
Джаред Вандера — Чейз Шерман.
Начало боев предварительного карда — 1:00 мск.