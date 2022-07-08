Экс-депутат проведет бой с бывшим заключенным по правилам ММА

Схватка возглавит турнир, который пройдет 5 августа в Москве.

Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья. В июне спортсмен стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии. Также в 2018 году он был депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.

Дацику 42 года. Он несколько раз привлекался органами правопорядка за различные преступления. С 2012 по 2016 год находился в исправительной колонии Красноярска.