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21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-депутат проведет бой с бывшим заключенным по правилам ММА

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Боец смешанного стиля Вячеслав Дацик и американец с российским паспортом Джефф Монсон подписали контракт о поединке по правилам ММА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Схватка возглавит турнир, который пройдет 5 августа в Москве.

Монсону 51 год. По правилам ММА он не выступал с 2017 года, в активе американца с российским паспортом 60 побед, 29 поражений и одна ничья. В июне спортсмен стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии. Также в 2018 году он был депутатом совета Красногорского городского округа Московской области.

Дацику 42 года. Он несколько раз привлекался органами правопорядка за различные преступления. С 2012 по 2016 год находился в исправительной колонии Красноярска.

На счету Дацика шесть побед при восьми поражениях. Ранее в пятницу он досрочно победил в боксерской схватке бразильца Антонио «Бигфута» Силву. В сентябре атлету предстоит провести поединок с Александром Емельяненко также по правилам бокса.

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