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12:49 (мск), источник: Sport24

Секс-символ ММА Пейдж Ванзант снимется в фильме ужасов. Главную роль исполнит 50 Cent

Американская девушка-боец Пейдж Ванзант, считающаяся секс-символом ММА, снимется в новом фильме ужасов «Skill House», сообщает Deadline.

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Источник: Sport24

Фильм расскажет о блогерах, готовых на все ради славы. Главную роль в картине исполнит известный рэпер 50 Cent. Режиссером станет Джош Столберг — сценарист «Пилы 8».

Выход фильма запланирован на начало 2023 года.

Пейдж Ванзант сейчас является бойцом лиги кулачных боев Bare Knuckle FC. Ранее она дралась в ММА-промоушене UFC.

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