Секс-символ ММА Пейдж Ванзант снимется в фильме ужасов. Главную роль исполнит 50 Cent
Американская девушка-боец Пейдж Ванзант, считающаяся секс-символом ММА, снимется в новом фильме ужасов «Skill House», сообщает Deadline.
Американская девушка-боец Пейдж Ванзант, считающаяся секс-символом ММА, снимется в новом фильме ужасов «Skill House», сообщает Deadline.
Фильм расскажет о блогерах, готовых на все ради славы. Главную роль в картине исполнит известный рэпер 50 Cent. Режиссером станет Джош Столберг — сценарист «Пилы 8».
Выход фильма запланирован на начало 2023 года.
Пейдж Ванзант сейчас является бойцом лиги кулачных боев Bare Knuckle FC. Ранее она дралась в ММА-промоушене UFC.