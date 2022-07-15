Казахстанец Морозов высказался о своем будущем в UFC

— Есть понимание что дальше? По контракту будет переподписание?

— Да, это был крайний бой. Сейчас Саят (менеджер Морозова — прим.) готовит переподписание. Уже на финишной прямой. Сейчас я на паузе, отдыхаю, провожу время с семьей.

— В последнем бою ты выступал после поражения, насколько ментально тяжело было Было в последнем бою напряжение, потому что это был последний поединок по контракту?

— Давление было, конечно, и по первому раунду это было видно, что давление сказалось. Я не должен был его так начинать. Ну, перетерпел это давление и свое навязал.