Казахстанец Морозов высказался о своем будущем в UFC
Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов (18−5) в интервью Youtube-каналу «Вестник MMA» рассказал о своих дальнейших планах в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боец смешанных единоборств Сергей Морозов (18−5) в интервью Youtube-каналу «Вестник MMA» рассказал о своих дальнейших планах в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.
— Есть понимание что дальше? По контракту будет переподписание?
— Да, это был крайний бой. Сейчас Саят (менеджер Морозова — прим.) готовит переподписание. Уже на финишной прямой. Сейчас я на паузе, отдыхаю, провожу время с семьей.
— В последнем бою ты выступал после поражения, насколько ментально тяжело было Было в последнем бою напряжение, потому что это был последний поединок по контракту?
— Давление было, конечно, и по первому раунду это было видно, что давление сказалось. Я не должен был его так начинать. Ну, перетерпел это давление и свое навязал.
Казахстанский боец выступил на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США). Морозов одержал победу над бразильцем Раулианом Пайвой.