Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане
Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о проведении турнира в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о проведении турнира в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По его словам, ивент в столице пройдет 21 августа. Об этом он объявил на пресс-конференции в Актау в преддверии первого совместного турнира бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, который принадлежит Хабибу.
Добавим, что турнир в Актау состоится завтра, 16 июля. 18 поединков пройдут прямо на берегу Каспийского моря.