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18:52 (мск), источник: Vesti.kz

Хабиб анонсировал турнир в Нур-Султане

Экс-чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о проведении турнира в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

По его словам, ивент в столице пройдет 21 августа. Об этом он объявил на пресс-конференции в Актау в преддверии первого совместного турнира бойцовских промоушенов Naiza Fighting Championship и Eagle Fighting Championship, который принадлежит Хабибу.

Добавим, что турнир в Актау состоится завтра, 16 июля. 18 поединков пройдут прямо на берегу Каспийского моря.

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