Махачев сразится с Оливейрой за звание чемпиона UFC

Бой был анонсирован во время турнира UFC Long Island 16 июля. Встреча пройдет 22 октября на турнире UFC 280.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение. Бобби Грин за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также на счету американского бойца одна ничья.