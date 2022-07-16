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22:36 (мск), источник: Газета.Ру

Махачев сразится с Оливейрой за звание чемпиона UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев проведет поединок за вакантный чемпионский пояс с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

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Источник: РИА "Новости"

Бой был анонсирован во время турнира UFC Long Island 16 июля. Встреча пройдет 22 октября на турнире UFC 280.

В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша.

Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение. Бобби Грин за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также на счету американского бойца одна ничья.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев поделился мнением о поединке против Чарльза Оливейры.

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