Салихов проиграл Джинглиангу на турнире UFC в Элмонте

Салихов проиграл Джинглиангу на турнире UFC в Элмонте

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Муслим Салихов проиграл китайскому бойцу Ли Джинглиангу в поединке в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Элмонте (США).