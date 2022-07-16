Салихов проиграл Джинглиангу на турнире UFC в Элмонте
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Муслим Салихов проиграл китайскому бойцу Ли Джинглиангу в поединке в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Элмонте (США).
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Муслим Салихов проиграл китайскому бойцу Ли Джинглиангу в поединке в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Элмонте (США).
Поединок на UBS Arena в Нью-Йорке закончился поражением Салихова во втором раунде. Рефери остановил поединок после удачной атаки китайского бойца, закончившейся ударом в челюсть.
Салихов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 18 победах. Джинглианг одержал 19-ю победу при семи поражениях.