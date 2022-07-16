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23:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Салихов проиграл Джинглиангу на турнире UFC в Элмонте

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Муслим Салихов проиграл китайскому бойцу Ли Джинглиангу в поединке в полусреднем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Элмонте (США).

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Источник: AFP 2022

Поединок на UBS Arena в Нью-Йорке закончился поражением Салихова во втором раунде. Рефери остановил поединок после удачной атаки китайского бойца, закончившейся ударом в челюсть.

Салихов потерпел третье поражение в смешанных единоборствах при 18 победах. Джинглианг одержал 19-ю победу при семи поражениях.

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