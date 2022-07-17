Ждали бой года, а случился конфуз. Ортега сломал сам себя и подарил Яиру титульник

Вечером 16 июля в Лас Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night 210, в главном событии которого Брайан Ортега встретился с Яиром Родригесом. Ти-Сити и Эль Пантера должны были устроить мексиканскую разборку: Яир представляет эту страну в UFC, а Брайан имеет мексиканские корни, хоть и выходит под флагом США. Оба бойца подошли к поединку после поражений от лучших бойцов полулёгкого дивизиона — Ортега единогласным решением уступил Алексу Волкановски, а Родригес с таким же исходом проиграл Максу Холлоуэю.

В любом случае поединок можно было считать претендентским: в полулёгком весе просто нет других бойцов, кто уже заслужил бы подраться за пояс с Волкановски. Единственный, кого с натяжкой можно считать таковым — Джош Эмметт, но ветеран крайне спорным раздельным решением победил Келвина Каттара и сильно проигрывает медийно как Ортеге, так и Родригесу. Сам Волкановски перед боем мексиканцев говорил, что хотел бы увидеть победу Яира, чтобы сразиться с ним.

Бойцы обнялись перед стартом поединка, но, когда рефери Кит Питерсон дал отмашку, они тут же начали рубку. Ортега не опасался тягаться с Яиром в стойке, хотя принято считать, что в боксе лучше себя чувствует именно Эль Пантера. Тем удивительнее, что через минуту после начала поединка у Родригеса открылась первая сечка. В середине отрезка Брайан прижал соперника к сетке — в клинче бойцы простояли около двух минут. За это время Родригес здорово отдохнул и пару раз проверил на прочность лицо Ортеги.

За минуту до сирены Ортега перевёл Яира на канвас в надежде на болевой. Но когда Ти-Сити пытался выполнить рычаг локтя, Брайан получил травму сам! Похоже, Ортега вывихнул плечо. Да так болезненно, что закричал и не смог продолжить бой.

Формально Яир Родригес не просто победил, но и стал следующим претендентом на бой с Волкановски. Но после боя в интервью Даниэлю Кормье мексиканец благородно заявил, что готов провести реванш с Ортегой. Правда, и за титул Эль Пантера подраться готов — видимо, теперь сегодняшнему сопернику придётся подождать, пока Волкановски проведёт ещё одну защиту.

Ортеге также дали слово — Ти-Сити и сам не понял, что произошло. Американец с мексиканскими корнями хочет реванша, о чём попросил у Родригеса прямо в клетке. Ситуация в полулёгком весе серьёзно запутывается — у Алекса Волкановски и так проблемы с оппозицией, а теперь его потенциальные соперники травмируют сами себя.