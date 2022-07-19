Диас завершит карьеру в UFC в сентябре боем с Чимаевым

По его информации, между бойцами достигнута устная договоренность о поединке на турнире UFC 279, который состоится 10 сентября. Этот бой станет последним для Диаса по контракту с UFC. Также поединок у себя в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) анонсировал сам Чимаев.

Ранее Диас заявлял, что вел переговоры с командой Чимаева, но в течение более чем полугода бой срывался. Американец отметил, что хотел бы по истечении контракта уйти из UFC.

Чимаеву 27 лет, на его счету 11 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Все победы, кроме последней, он одержал досрочно не позднее второго раунда.