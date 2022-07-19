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19 июля, источник: Спорт РИА Новости

Диас завершит карьеру в UFC в сентябре боем с Чимаевым

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля Нейт Диас в сентябре встретится со шведским спортсменом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, сообщает журналист Бретт Окамото в Twitter со ссылкой на главного бизнес-директора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хантера Кэмпбелла.

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По его информации, между бойцами достигнута устная договоренность о поединке на турнире UFC 279, который состоится 10 сентября. Этот бой станет последним для Диаса по контракту с UFC. Также поединок у себя в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) анонсировал сам Чимаев.

Ранее Диас заявлял, что вел переговоры с командой Чимаева, но в течение более чем полугода бой срывался. Американец отметил, что хотел бы по истечении контракта уйти из UFC.

Чимаеву 27 лет, на его счету 11 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Все победы, кроме последней, он одержал досрочно не позднее второго раунда.

Диасу 37 лет, он одержал 20 побед при 13 поражениях. В марте 2015 года он нанес первое поражение в UFC ирландцу Конору Макгрегору, который впоследствии стал первым в истории чемпионом организации в двух весовых категориях. Последний поединок Диас провел в июне прошлого года, уступив британцу Леону Эдвардсу.

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