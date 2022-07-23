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10:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Брат Хабиба в первом раунде задушил американца на Bellator 283: видео

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Непобежденный российский боец ММА Усман Нурмагомедов сохранил идеальный рекорд после четвертого поединка под эгидой Bellator.

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На прошедшем в Вашингтоне 283-м номерном турнире промоушена двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова оказался сильнее американца Кристофера Гонсалеса (победа сабмишеном в первом раунде).

В активе отечественного легковеса 15 побед в 15 профессиональных поединках. На счету Гонсалеса семь побед при двух поражениях.

Ранее на турнире провели поединки другие россиянине:

  • Ахмед Магомедов дебютировал в Bellator, успешно проведя удушающий прием в первом раунде поединка против американца Кевина Бема;.

  • Позднее его соотечественник Гаджи Рабаданов победил Бобби Кинга из США единогласным решением судей;.

  • Поединок россиянина Мухамеда Берхамова против американца Лоренца Ларкина признан несостоявшимся (непреднамеренный удар локтем в затылок).

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