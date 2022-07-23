Брат Хабиба в первом раунде задушил американца на Bellator 283: видео

На прошедшем в Вашингтоне 283-м номерном турнире промоушена двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова оказался сильнее американца Кристофера Гонсалеса (победа сабмишеном в первом раунде).

В активе отечественного легковеса 15 побед в 15 профессиональных поединках. На счету Гонсалеса семь побед при двух поражениях.