Брат Хабиба в первом раунде задушил американца на Bellator 283: видео
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Непобежденный российский боец ММА Усман Нурмагомедов сохранил идеальный рекорд после четвертого поединка под эгидой Bellator.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Непобежденный российский боец ММА Усман Нурмагомедов сохранил идеальный рекорд после четвертого поединка под эгидой Bellator.
На прошедшем в Вашингтоне 283-м номерном турнире промоушена двоюродный брат экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова оказался сильнее американца Кристофера Гонсалеса (победа сабмишеном в первом раунде).
В активе отечественного легковеса 15 побед в 15 профессиональных поединках. На счету Гонсалеса семь побед при двух поражениях.
Ранее на турнире провели поединки другие россиянине:
Ахмед Магомедов дебютировал в Bellator, успешно проведя удушающий прием в первом раунде поединка против американца Кевина Бема;.
Позднее его соотечественник Гаджи Рабаданов победил Бобби Кинга из США единогласным решением судей;.
Поединок россиянина Мухамеда Берхамова против американца Лоренца Ларкина признан несостоявшимся (непреднамеренный удар локтем в затылок).