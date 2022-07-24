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11:22 (мск), источник: Sport24

Официально объявлена дата боя Чимаев — Диаз

Пресс-служба UFC огласила дату боя между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.

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Источник: AFP 2022

Поединок бойцов возглавит кард турнира UFC 279, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 сентября по московскому времени.

В прошлом бою в UFC 28-летний Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей. Всего на счету уроженца Чечни 11 побед в 11 боях по правила ММА, 10 досрочных.

37-летний Нейт Диаз провел в профи 33 поединка, одержав 20 побед. В 2016 году Диаз сенсационно финишировал Конора Макгрегора. С тех пор американец провел всего четыре боя и одержал одну победу.

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