Официально объявлена дата боя Чимаев — Диаз
Пресс-служба UFC огласила дату боя между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.
Пресс-служба UFC огласила дату боя между Хамзатом Чимаевым и Нейтом Диазом.
Поединок бойцов возглавит кард турнира UFC 279, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 сентября по московскому времени.
В прошлом бою в UFC 28-летний Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей. Всего на счету уроженца Чечни 11 побед в 11 боях по правила ММА, 10 досрочных.
37-летний Нейт Диаз провел в профи 33 поединка, одержав 20 побед. В 2016 году Диаз сенсационно финишировал Конора Макгрегора. С тех пор американец провел всего четыре боя и одержал одну победу.