Официально объявлена дата боя Чимаев — Диаз

Поединок бойцов возглавит кард турнира UFC 279, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 11 сентября по московскому времени.

В прошлом бою в UFC 28-летний Чимаев победил Гилберта Бернса единогласным решением судей. Всего на счету уроженца Чечни 11 побед в 11 боях по правила ММА, 10 досрочных.