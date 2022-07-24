Счастливый зад Плохиша, жуткая травма, радость Донецка: UFС царит в Лондоне
Пять главных событий очередного вечера боев на родине Шерлока Холмса.
Пять главных событий очередного вечера боев на родине Шерлока Холмса.
Самый интересный по вывеске поединок предварительного карда результатом не удивил, как не поразил и искрометной рубкой. Ведь все ждали от Мухаммада Мокаева быстрого финиша. Так или иначе, британский боец дагестанского происхождения не сумел досрочно одолеть дебютанта промоушена, американца Чарльза Джонсона, однако довел рекорд до 8−0 и продолжил восхождение на вершину наилегчайшего дивизиона.
Следующую схватку неудержимый Мокаев готов провести в октябре, на грандиозном UFC 280 в Абу-Даби.
Никита Крылов на фоне спецоперации на Украине уже второй бой кряду выходит в клетку без флага. И если в марте ситуация в родном Донецке сказалась на выступлении бойца (он забирал победу, но все же уступил Полу Крэйгу), то в июле «полутяжа» было не остановить.
Александр Густафссон — легенда. Швед уже попал в Зал славы UFC благодаря эпичной первой встрече с Джоном Джонсом. Однако необходимо вовремя сказать себе «Стоп». Чего Алекс, как и многие другие возрастные звезды UFC, сделать не смог. Он дважды завершал карьеру (что уже настораживает), а в Великобритании показал одно из худших выступлений в карьере, улетев в нокаут на второй минуте и потерпев четвертое досрочное поражение кряду.
Похоже, на этом Густафссон все же поставит точку.
Неизвестно, кому еще так везло в октагоне, как Полу Крэйгу из Шотландии. К очередному поединку в Лондоне спортсмен подошел на беспроигрышной серии из шести боев, но почти всегда он находился на грани поражения… И всегда ловил соперника на болевой/удушающий! Так четыре года назад Крэйг за секунду (!) до конца боя удосрочил нашего Магомеда Анкалаева, так было весной и в поединке с Крыловым.
Но с Волканом Оздемиром фокус не прошел. Экс-претендент UFC из Швейцарии быстро прочитал стратегию Пола и не форсировал события, действуя расчетливо в стойке и не идя на добивания. Грезивший о борьбе Крэйг, в свою очередь, бездарно проявил себя в партере (0 из 15 успешных переводов): каждый раз оказываясь внизу, Пол пропускал полную авоську ударов. Отсюда и первое с 2017-го поражение единогласным решением.
Ну и куда же турнир в Англии без феномена Пэдди Пимблетта, ожидаемо ставшего самой обсуждаемой персоной субботнего ивента. Легковес и трусы снял на взвешивании, посвятив хейтерам гневный монолог о своих «проблемах» с лишним весом, и потроллил соперника на взвешивании…
А затем эксцентричный парень со старомодной прической одержал третью победу в третьем бою под эгидой главного ММА-промоушена. Джордана Левитта хватило на один раунд, в котором американец неплохо вязал Пэдди в партере. Однако затем сказалась разница в габаритах: во второй пятиминутке доминирующую позицию занял уже Пиблетт, что привело к удушающему приему и экстазу О2 Арены.
Заряжала Плохиша перед поединком закадычная подруга британца Молли МакКэн. Девушка из Ливерпуля в первой же пятиминутке переехала американку Ханну Голди.
Вспоминается третий бой Конора Макгрегора против Дастина Порье, когда из-за перелома лодыжки у ирландца легковесы не вышли на второй раунд. Накануне же топовому борцу Кертису Блэйдсу потребовалось для победы над Томом Аспинэллом не пять минут, а всего 15 секунд! Неудачный лоукик в исполнении британца привел к травме колена.
Настоящая трагедия для Аспинэлла: обидчик Александра Волков потерпел первое поражение в UFC за шесть поединков и приблизил Блейдса к титульному шансу.