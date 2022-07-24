Счастливый зад Плохиша, жуткая травма, радость Донецка: UFС царит в Лондоне

Британец из Дагестана не знает поражений

Самый интересный по вывеске поединок предварительного карда результатом не удивил, как не поразил и искрометной рубкой. Ведь все ждали от Мухаммада Мокаева быстрого финиша. Так или иначе, британский боец дагестанского происхождения не сумел досрочно одолеть дебютанта промоушена, американца Чарльза Джонсона, однако довел рекорд до 8−0 и продолжил восхождение на вершину наилегчайшего дивизиона.

Следующую схватку неудержимый Мокаев готов провести в октябре, на грандиозном UFC 280 в Абу-Даби.

Главный украинец в UFC

Никита Крылов на фоне спецоперации на Украине уже второй бой кряду выходит в клетку без флага. И если в марте ситуация в родном Донецке сказалась на выступлении бойца (он забирал победу, но все же уступил Полу Крэйгу), то в июле «полутяжа» было не остановить.

Александр Густафссон — легенда. Швед уже попал в Зал славы UFC благодаря эпичной первой встрече с Джоном Джонсом. Однако необходимо вовремя сказать себе «Стоп». Чего Алекс, как и многие другие возрастные звезды UFC, сделать не смог. Он дважды завершал карьеру (что уже настораживает), а в Великобритании показал одно из худших выступлений в карьере, улетев в нокаут на второй минуте и потерпев четвертое досрочное поражение кряду.

Похоже, на этом Густафссон все же поставит точку.

Обидчик Крылова наконец-то проиграл

Неизвестно, кому еще так везло в октагоне, как Полу Крэйгу из Шотландии. К очередному поединку в Лондоне спортсмен подошел на беспроигрышной серии из шести боев, но почти всегда он находился на грани поражения… И всегда ловил соперника на болевой/удушающий! Так четыре года назад Крэйг за секунду (!) до конца боя удосрочил нашего Магомеда Анкалаева, так было весной и в поединке с Крыловым.

Но с Волканом Оздемиром фокус не прошел. Экс-претендент UFC из Швейцарии быстро прочитал стратегию Пола и не форсировал события, действуя расчетливо в стойке и не идя на добивания. Грезивший о борьбе Крэйг, в свою очередь, бездарно проявил себя в партере (0 из 15 успешных переводов): каждый раз оказываясь внизу, Пол пропускал полную авоську ударов. Отсюда и первое с 2017-го поражение единогласным решением.

Звезда Ливерпуля ослепила Лондон

Ну и куда же турнир в Англии без феномена Пэдди Пимблетта, ожидаемо ставшего самой обсуждаемой персоной субботнего ивента. Легковес и трусы снял на взвешивании, посвятив хейтерам гневный монолог о своих «проблемах» с лишним весом, и потроллил соперника на взвешивании…

А затем эксцентричный парень со старомодной прической одержал третью победу в третьем бою под эгидой главного ММА-промоушена. Джордана Левитта хватило на один раунд, в котором американец неплохо вязал Пэдди в партере. Однако затем сказалась разница в габаритах: во второй пятиминутке доминирующую позицию занял уже Пиблетт, что привело к удушающему приему и экстазу О2 Арены.

Заряжала Плохиша перед поединком закадычная подруга британца Молли МакКэн. Девушка из Ливерпуля в первой же пятиминутке переехала американку Ханну Голди.

Главный бой — сплошное разочарование

Вспоминается третий бой Конора Макгрегора против Дастина Порье, когда из-за перелома лодыжки у ирландца легковесы не вышли на второй раунд. Накануне же топовому борцу Кертису Блэйдсу потребовалось для победы над Томом Аспинэллом не пять минут, а всего 15 секунд! Неудачный лоукик в исполнении британца привел к травме колена.