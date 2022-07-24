Федор Емельяненко уведомил Bellator, что хочет завершить карьеру боем против Бейдера

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко уведомил руководство Bellator о том, что хочет провести последний бой в карьере против американца Райана Бейдера. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в организации.

«Да, Федор Емельяненко уведомил руководство, что хочет провести последний бой в карьере против Райана Бейдера. Пока с Бейдером этот вопрос не обсуждался», — сказал собеседник агентства.

У Емельяненко остался последний бой по контракту с Bellator. Он неоднократно говорил, что после предстоящего поединка он завершит карьеру. Всего на счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.