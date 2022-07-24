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16:16 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко уведомил Bellator, что хочет завершить карьеру боем против Бейдера

В организации сообщили, что с Бейдером этот вопрос пока не обсуждался.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко уведомил руководство Bellator о том, что хочет провести последний бой в карьере против американца Райана Бейдера. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в организации.

«Да, Федор Емельяненко уведомил руководство, что хочет провести последний бой в карьере против Райана Бейдера. Пока с Бейдером этот вопрос не обсуждался», — сказал собеседник агентства.

У Емельяненко остался последний бой по контракту с Bellator. Он неоднократно говорил, что после предстоящего поединка он завершит карьеру. Всего на счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

В 2019 году Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в финале Гран-при Bellator.

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