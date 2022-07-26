Глава Bellator высказался о целях Федора Емельяненко

Промоутер отметил, что 45-летний Емельяненко нацелился на поединок против американца Райана Бэйдера перед тем, как завершить профессиональную карьеру. «Говорю вам, этот бой — именно то, чего хочет Федор. Мы это обсуждали», — заявил Кокер.