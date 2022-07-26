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00:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава Bellator высказался о целях Федора Емельяненко

Глава организации Bellator Скотт Кокер высказался о ситуации с российским тяжеловесом Федором Емельяненко. Его слова приводит MMA Fighting.

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Источник: AP 2022

Промоутер отметил, что 45-летний Емельяненко нацелился на поединок против американца Райана Бэйдера перед тем, как завершить профессиональную карьеру. «Говорю вам, этот бой — именно то, чего хочет Федор. Мы это обсуждали», — заявил Кокер.

Таким образом, Кокер публично подтвердил информацию, которая ранее появилась в СМИ. 24 июля сообщалось, что Емельяненко просил руководство промоушена об организации матча-реванша против Бэйдера.

В январе 2019-го Емельяненко уступил Бэйдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Американец нокаутировал отечественного бойца в первом раунде.

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