«Разозлился на UFC». Забит Магомедшарипов объяснил, почему завершил карьеру
Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал, почему завершил карьеру в смешанных единоборствах.
Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал, почему завершил карьеру в смешанных единоборствах.
Магомедшарипов объявил об уходе из большого спорта в середине июня.
«В первую очередь [завершил карьеру] из-за отказов, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, болел много, не восстановился. В основном [ушел] из-за боев, потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, а делали другое. Не сдерживали обещаний. Из-за этого разозлился», — приводит слова Магомедшарипова «СЭ».
Забит Магомедшарипов провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года, когда победил американца Келвина Каттара.