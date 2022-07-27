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18:44 (мск), источник: Sport24

«Разозлился на UFC». Забит Магомедшарипов объяснил, почему завершил карьеру

Бывший российский боец UFC Забит Магомедшарипов рассказал, почему завершил карьеру в смешанных единоборствах.

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Источник: AP 2022

Магомедшарипов объявил об уходе из большого спорта в середине июня.

«В первую очередь [завершил карьеру] из-за отказов, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, болел много, не восстановился. В основном [ушел] из-за боев, потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, а делали другое. Не сдерживали обещаний. Из-за этого разозлился», — приводит слова Магомедшарипова «СЭ».

Забит Магомедшарипов провел 19 боев в ММА и одержал 18 побед. Последний раз он выходил в октагон в ноябре 2019 года, когда победил американца Келвина Каттара.

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