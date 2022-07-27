«Разозлился на UFC». Забит Магомедшарипов объяснил, почему завершил карьеру

«В первую очередь [завершил карьеру] из-за отказов, не получалось драться уже два года. Потом начались травмы, болел много, не восстановился. В основном [ушел] из-за боев, потому что не получалось подраться, не давали за пояс подраться. Обещали одно, а делали другое. Не сдерживали обещаний. Из-за этого разозлился», — приводит слова Магомедшарипова «СЭ».