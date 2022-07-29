Месть американцу и шаг к чемпионству: россиян из UFC жестко проверят в США

Пенья — Нуньес II

Титульный бой в женском легчайшем дивизионе

Главным боем турнира станет ремейк самого громкого апсета прошлого года. В декабре величайшая женщина в истории ММА Аманда «Львица» Нуньес проиграла впервые с 2014 года. На удушающий ее поймала Джулианна Пенья, которая отобрала у бывшей двойной чемпионки Нуньес титул в легчайшем весе.

Спустя полгода девушки, ставшие главными тренерами на шоу TUF, снова разделят клетку. В дуэли двух чемпионок (за Нуньес остается пояс полулегкого веса) переполненная мотивацией бразильянка снова фаворитка. Что, несомненно, заставляет недоумевать недавнюю укротительницу Львицы.

«Реванш с Нуньес даст мне шанс заткнуть рот скептикам. Я всегда была в ситуации, когда тебя считают аутсайдером. Никто не верил в меня. Я в очередной раз должна показать людям, что это мой дивизион и я не собираюсь никуда уходить», — приводит слова Пеньи АВС.

Коэффициенты: букмекеры верят в Нуньес — 1.3 против 3.2.

Морено — Кара-Франс II

Поединок за временный пояс в наилегчайшем весе

Обратим внимание на наилегчайший вес у мужчин. В империи «мухачей» затишье: чемпион Дейвезон Фигередо восстанавливается от травмы и со скандалом меняет менеджеров, так что лиге пришлось вводить временный пояс. За него подерутся экс-чемпион Брэндон Морено и набравший шикарный ход новозеландец Кай Кара-Франс.

Пара важных фактов перед схваткой:

в последних двух поединках Кай избил некогда непобежденную звезду UFC Коди Гарбрандта и нанес россиянину Аскару Аскарову первое поражение в карьере (при не самом очевидном судействе);

Морено и Кара-Франс уже бились три года назад, и тогда победу единогласным решением забрал мексиканец.

Важно знать для противников трилогий: в случае победы в Техасе мексиканец встретится с Фигередо в четвертый раз.

Коэффициенты: 1.4 на Морено при 2.7 на Кара-Франса.

Льюис — Павлович

Одержавший три победы нокаутом подряд Сергей Павлович получил самый большой бой в карьере. Соперником уроженца Ростовской области станет бывший претендент на титул, рекордсмен по количеству нокаутов в тяжелом дивизионе лиги (13) Деррик Льюис. Для американского киллера, проигравшего два из трех последних поединков, это будет четвертая встреча с россиянами:

В конце 2016 года он прошел Шамиля Абдурахимова (технический нокаут); На эпохальном UFC 229 вчистую проигрывал Александру Волкову, но воскрес и отправил Драго в нокаут за 11 секунд до конца боя; В августе 2020-го Льюис менее чем за два раунда разобрался с ветераном Алексеем Олейником.

Пора Сергею прервать эту грустную для отечественных ММА «традицию» и наконец поквитаться с Черным Зверем.

Коэффициенты: близкие 1.6 и 2.0 в пользу нашего тяжеловеса.

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Кстати, последнее выступление Павловича на мартовском турнире в Лондоне запомнилось не только нокаутом Абдурахимова, но и «превосходной» работой переводчика, мгновенно ставшего героем спортивных медиа. Видео прилагается.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/IIY4cuz0nL0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Анкалаев — Смит

И если Павловичу до титульного боя еще далеко, то полутяжеловеса Магомеда Анкалаева отделяет от схватки с чемпионом лиги (им в настоящий момент является чех Иржи Прохазка) всего одна победа. Россиянин подходит к схватке с Энтони Смитом, имея потрясающую серию из восьми триумфов кряду. Неудивительно, что при трех досрочных викториях подряд у американца глава лиги Дэйна Уайт анонсировал этот поединок как претендентский.

И пускай эксперты в один голос пророчат России нового претендента, Энтони по прозвищу «Львиное Сердце» призывает не спешить с рассуждениями о светлом будущем жесткого дагестанца.

«Я привык, что меня списывают со счетов. Уважаю Анкалаева, но он не бугимен. Думаю, он не так страшен, как все говорят. Магомед —нормальный парень, действует просто, не хитрит. Да, он почти не допускает ошибок. Но находить ошибки — моя работа. Необходимо выставить соперника в плохом свете, а этим я давно занимаюсь. Я заставлял лучших бойцов в мире чувствовать себя не в своей тарелке, даже если они покидали октагон победителями», — заявлял Смит на YouTube-канале SHAK MMA.

Коэффициенты: 1.1 на Магомеда и удручающие 6.0 на бывшего претендента на титул из США.

Дата и время

Турнир пройдет в ночь на 31 июля по Москве и начнется в 01:00 мск. Главные поединки вечера стартуют в 05:00 мск.

Трансляция

Основной кард UFC 277 в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Все бои ивента, включая схватки прелимов, будут доступны на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 277

Основной кард:

Джулианна Пенья — Аманда Нуньес;

Брэндон Морено — Кай Кара-Франс;

Деррик Льюис — Сергей Павлович;

Алешандре Пантожа — Алекс Перес;

Магомед Анкалаев — Энтони Смит.

Прелимы:

Дрю Добер — Рафаэл Алвес;

Джастин Тафа — Донтейл Мэйс;

Алекс Мороно — Мэтт Семельсбергер;

Диего Феррейра — Драккар Клозе;

Рамиз Брахимай — Майкл Моралес;

Джи Йон Ким — Мария Агапова;

Игнасио Бахамондес — Людовит Клейн;

Николае Негумеряну — Игорь Потеря;

Орион Коске — Майк Матета.