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10:39 (мск), источник: Sport24

Павлович: Готов был бить Льюиса хоть 5 раундов. Сделал свою работу красиво, всем доволен

Российский боец Сергей Павлович прокомментировал победу над американцем Дерриком Льюисом.

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Источник: AFP 2022

Их поединок прошел в рамках главного карда турнира UFC 277. Бой завершился менее чем за минуту: после серии ударов российского бойца судья засчитал американцу технический нокаут.

«Я готов был бить его все 5 раундов, 3 раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очень большую работу. Я сделал свою работу красиво, я всем доволен», — сказал Павлович после боя.

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