Павлович: Готов был бить Льюиса хоть 5 раундов. Сделал свою работу красиво, всем доволен

Их поединок прошел в рамках главного карда турнира UFC 277. Бой завершился менее чем за минуту: после серии ударов российского бойца судья засчитал американцу технический нокаут.

«Я готов был бить его все 5 раундов, 3 раунда, без разницы. Я проделал к этому бою очень большую работу. Я сделал свою работу красиво, я всем доволен», — сказал Павлович после боя.