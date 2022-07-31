UFC 277 — пушка! Наши наказали за оскорбление России и добыли бой за пояс

Россию ждет не один, а два «титульника»

В октябре Ислам Махачев подерется в Абу-Даби с бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный пояс в легком весе, а вот в конце 2022-го — начале 2023 года еще один россиянин попробует отобрать титул в полутяжелом дивизионе у звездного Иржи Прохазки.

Речь о Магомеде Анкалаеве, который в Далласе (США) добыл девятую победу кряду. Новой жертвой дагестанца стал опытный американец, бывший претендент на пояс Энтони Смит. Очень много наговорил о своем настрое хозяин октагона, однако в клетке от этого самого «настроя» уже ко второму раунду ничего не осталось. После пяти первых минут боец с прозвищем Львиное сердце захромал из-перелома, а после перерыва неудачно попытался перевести поединок в партер, где и был забит до нокаута (технического).

Следующий соперник Анкалаева — чемпион UFC из Чехии. Других вариантов просто не осталось.

Трешток не всегда идет на пользу

Такой урок стоит усвоить одному из лучших нокаутеров UFC Деррику Льюису, который перед встречей с россиянином Сергеем Павловичем зашел слишком далеко. Американец в жесткой форме раскритиковал Россию, Германию и другие страны из-за расизма, добавив, что их жители «рождаются со значками свастики».

Наш боец, в отличие от Черного Зверя, решил выплеснуть энергию не на пресс-конференции, а в октагоне. С началом боя Льюис попал под жесточайший каток, который обернулся уничтожением местного любимца за 55 секунд. Рискнем предположить, что в восторге от выступления Сергея остались и освистывавшие российского спортсмена трибуны «American Airlines Center», и сам Майк Тайсон, к которому прямо из восьмиугольника обратился триумфатор.

К счастью, неприятная серия для отечественных бойцов окончена. Впервые в карьере Льюис, одерживавший победы над Шамилем Абдурахимовым, Александром Волковым и Алексеем Олейником, сам проиграл нокаутом бойцу из России.

Исторической квадрологии быть

Еще никогда в истории UFC бойцы не делили октагон четыре раза. Что ж, самое время переписать эту страницу — предположительно в декабре чемпион UFC Дейвезон Фигередо опять подерется с Брэндоном Морено, который пару часов назад сменил статус экс-чемпиона лиги на «Обладатель временного пояса в наилегчайшем весе».

На UFC 277 мексиканец во второй раз зарубился с новозеландцем Каем Кара-Франсом, пережил непростые два раунда, в которых заработал опасную сечку под правым глазом, после чего поймал оппонента ударом ногой в печень. От такого попадания победитель Аскара Аскарова оправиться уже не сумел.

С «величайшей» не покончено

…хотя многие в преддверии июльского турнира говорили об утрате мотивации у Аманды Нуньес, которая с рождением дочери и правда потеряла былой блеск в глазах. Декабрьский провал в первом бою с Джулианной Пеньей навел фанатов на мысль, что бразильянка устала от боев — теперь ее куда больше заботит семья, а не женские ММА.

Сегодня Львица это опровергла. На протяжении 25 минут старая-новая двойная чемпионка валяла соперницу в партере, отправляла американку в нокдауны и избивала лицо оппонентки в кровь. Будто жуткая концовка 2021-го оказалась лишь кошмарным сном… Аманда была на голову выше Джулианны, Аманда снова на вершине с юбилейной десятой победой в титульных противостояниях и двумя золотыми поясами.

Однако отдадим должное Пенье. Несмотря на деклассирование, представительница США могла снова сотворить апсет благодаря нескольким попыткам провести болевой прием. Правда, во второй раз удача автору главного апсета прошлого года не улыбнулась.